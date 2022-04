Musique de Friche : Music On Hold + Stuffed Foxes + Gaspard Ricard Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Musique de Friche : Music On Hold + Stuffed Foxes + Gaspard Ricard Creil, 29 avril 2022, Creil. Musique de Friche : Music On Hold + Stuffed Foxes + Gaspard Ricard Creil

2022-04-29 – 2022-04-29

Creil Oise 5 Musique de Friche est un nouveau rendez-vous : une soirée à la découverte de la scène underground française. Music On Hold c’est l’une des dernières signatures de Born Bad Records. Difficile de ne pas voir dans la pop faussement lo-fi du trio parisien la paternité habilement refoulée des bricolages de Gary Wilson, des dingueries de Ziggy Stardust ou une attractivité pour les compositeurs insatisfaits comme Mac DeMarco. Trois guitaristes c’était la moindre des choses pour les Tourangeaux de Stuffed Foxes. Un gros son qui fleure bon le trip sous acid entre shoegaze et psyché, puissant et aérien à la fois. Gaspard Ricard chante son quotidien, ses soirées, ses nuits, ses échecs, ses fantasmes sur des beats qu’il définit comme «shlag pop», entre Etienne Daho et Salut C’est Cool. Musique de Friche est un nouveau rendez-vous : une soirée à la découverte de la scène underground française. Music On Hold c’est l’une des dernières signatures de Born Bad Records. Difficile de ne pas voir dans la pop faussement lo-fi du trio parisien la paternité habilement refoulée des bricolages de Gary Wilson, des dingueries de Ziggy Stardust ou une attractivité pour les compositeurs insatisfaits comme Mac DeMarco. Trois guitaristes c’était la moindre des choses pour les Tourangeaux de Stuffed Foxes. Un gros son qui fleure bon le trip sous acid entre shoegaze et psyché, puissant et aérien à la fois. Gaspard Ricard chante son quotidien, ses soirées, ses nuits, ses échecs, ses fantasmes sur des beats qu’il définit comme «shlag pop», entre Etienne Daho et Salut C’est Cool. +33 3 44 72 21 40 http://www.gam-creil.fr/ Musique de Friche est un nouveau rendez-vous : une soirée à la découverte de la scène underground française. Music On Hold c’est l’une des dernières signatures de Born Bad Records. Difficile de ne pas voir dans la pop faussement lo-fi du trio parisien la paternité habilement refoulée des bricolages de Gary Wilson, des dingueries de Ziggy Stardust ou une attractivité pour les compositeurs insatisfaits comme Mac DeMarco. Trois guitaristes c’était la moindre des choses pour les Tourangeaux de Stuffed Foxes. Un gros son qui fleure bon le trip sous acid entre shoegaze et psyché, puissant et aérien à la fois. Gaspard Ricard chante son quotidien, ses soirées, ses nuits, ses échecs, ses fantasmes sur des beats qu’il définit comme «shlag pop», entre Etienne Daho et Salut C’est Cool. Music On Hold

Creil

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil Departement Oise

Creil Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/

Musique de Friche : Music On Hold + Stuffed Foxes + Gaspard Ricard Creil 2022-04-29 was last modified: by Musique de Friche : Music On Hold + Stuffed Foxes + Gaspard Ricard Creil Creil 29 avril 2022 Creil Oise

Creil Oise