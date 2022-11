Musique de Fête : Nuit électro EMB Sannois, 18 novembre 2022, Sannois.

Le vendredi 18 novembre 2022

de 21h30 à 05h30

. payant Tarif prévente : 10 euros

A l’occasion de ses 30 ans, le collectif Musique de Fête enflammera l’EMB jusqu’au petit matin. À l’initiative du label Nowadays Records et du producteur KasbaH, le collectif Musique de Fête met à l’honneur une scène électronique orientée vers le Maghreb et le Moyen-Orient à travers une série de mixtape et de soirées en Europe et au Maghreb. Mots d’ordre : Fête, Danse, Convivialité, Partage et Célébration !

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/evenement/musique-de-fete-scene-electronique-orientee/ com@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois

DR