Musique de Fête : KasbaH + Bab + Zar Electrik (live)

2022-05-27 22:00:00 – 2022-05-27

7 10 À l’initiative du label Nowadays Records et du producteur KasbaH, le collectif Musique de Fête met à l’honneur une scène électronique orientée vers le Maghreb et le Moyen-Orient à travers une série de mixtapes et de soirées en Europe et au Maghreb. Mots d’ordre : Fête, Danse, Convivialité, Partage et Célébration !



Au programme :



• Zar Electrik (Live)

Zar Electrik, c’est la rencontre de deux amis marseillais : Anass Zine et Arthur Péneau puis la connexion avec Miosine (Didier Simione). Ce trio explosif crée une musique riche et généreuse, une traversée entre Maghreb, Afrique Subsaharienne et Occident qui nous emmène dans un voyage transcendant. Avec leur groove électronique, c’est une énergie pure qui invite à la danse. Leur complémentarité ne s’entend pas seulement, elle se ressent, elle se voit. La musique de Zar rassemble pour un beau moment de fête et de convivialité.



• KasbaH

KasbaH est un dj producteur/ explorateur musical. En se plaçant au carrefour des cultures, sa musique offre un panorama plus vaste sur le monde. Après des années de culture underground, KasbaH rempli ses carnets de voyage sonores à l’encre des sons capturés dans la nature, des témoignages ou des mélodies enregistrés à la volée. Nadir est revenu avec l’envie de les restituer et de consacrer leur mariage avec la culture club et les musiques traditionnelles.



• Bab

Co-fondateur du collectif Pardonnez-nous, Bab est également membre du groupe de musique électronique 404. Plus récemment c’est en solo qu’il s’illustre sur des labels comme Crowdspacer, Macadam Mambo, Hard Fist ou Afrobotic Musicology. Une musique basée sur des enregistrements ethnographiques, qui, un siècle plus tard, couplée avec des sonorités actuelles propose une vision contemporaine de cet héritage.

Musique de Fête débarque au Makeda ! Rendez-vous le 27 mai.

