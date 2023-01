Musique de Fête : KasbaH + Bab + Biensüre Marseille 5e Arrondissement, 27 janvier 2023, Marseille 5e Arrondissement .

2023-01-27 22:00:00 – 2023-01-27

EUR 7 10 À l’initiative du label Nowadays Records et du producteur KasbaH, le collectif Musique de Fête met à l’honneur une scène électronique orientée vers le Maghreb et le Moyen-Orient à travers une série de mixtapes et de soirées en Europe et au Maghreb. Mots d’ordre : Fête, Danse, Convivialité, Partage et Célébration !



Au programme :

• Biensüre {Groupe de Musique électro disco psychédélique} . Une histoire d’amitiés et de rencontres entre les êtres et les cultures méditerranéennes.

Marseille. Printemps. Terrasses de cafés, concerts, clubs. 2020. Travail sur les chantiers, dans les bars, les salles de spectacle. Enfants des villes, de la campagne, de la Méditerranée, des montagnes. Une jeunesse ordinaire et révoltée dans un monde en bascule éternelle. Voilà le décor dans lequel s’unissent les trois membres de BIENSÜRE: Milan Petrucci, Hakan Toprak et Anselme Kavoukdjian.

Nourris d’influences multiples et enthousiastes à l’idée nouvelle, ils se retrouvent rapidement autour de leurs instruments dans une chambre. L’alchimie est immédiate, le plaisir total. Après ces premières séances d’improvisations collectives, l’envie de poursuivre dans cette brèche qui semble s’être ouverte sous leurs yeux est grande. Un premier concert sur une terrasse marseillaise ensoleillée, des ami.e.s et ami.e.s d’ami.e.s. Le sol est chaud, les corps ardents : BIENSÜRE est né.



• KasbaH

KasbaH est un dj producteur/ explorateur musical. En se plaçant au carrefour des cultures, sa musique offre un panorama plus vaste sur le monde. Après des années de culture underground, KasbaH rempli ses carnets de voyage sonores à l’encre des sons capturés dans la nature, des témoignages ou des mélodies enregistrés à la volée. Nadir est revenu avec l’envie de les restituer et de consacrer leur mariage avec la culture club et les musiques traditionnelles.



• Bab

Co-fondateur du collectif Pardonnez-nous, Bab est également membre du groupe de musique électronique 404. Plus récemment c’est en solo qu’il s’illustre sur des labels comme Crowdspacer, Macadam Mambo, Hard Fist ou Afrobotic Musicology. Une musique basée sur des enregistrements ethnographiques, qui, un siècle plus tard, couplée avec des sonorités actuelles propose une vision contemporaine de cet héritage.

Musique de Fête revient au Makeda le 27 janvier.

