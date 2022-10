Musique de chambre & Récital de Pierre-Marie Gasnier (piano) Théâtre Graslin, 3 novembre 2022, Nantes.

2022-11-03

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 5 €. Billetterie en ligne dès maintenant.

Deux ensembles de musique de chambre du Conservatoire participent à la première partie du récital de piano donné par Pierre-Marie GASNIER, ancien élève du Conservatoire de Nantes et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elève dans la classe de Claire DESERT et Romano PALLOTTINI, Pierre-Marie a bénéficié de l’enseignement de grands Maîtres tels que Anne QUEFFELEC, Michel DALBERTO, Marie-Joseph JUDE, Emmanuel STROSSER et bien d’autres… Pierre-Marie a déjà remporté de nombreux prix et de prestigieuses distinctions dans des grands concours internationaux. Il fait assurément partie de la jeune génération des pianistes Français, et bon nombre d’observateurs lui prédisent une grande carrière de concertiste. Programme : Mozart (Fantaisies) ; Chopin (Ballade et polonaises) Ce concert est organisé par le Fonds de Dotation « Jules & Marguerite DESEVEDAVY », qui a mobilisé un groupe d’entreprises de la région nantaise pour co-financer un piano à queue destiné au Conservatoire de Nantes. Ce piano à queue sera dévoilé au public au cours de cette soirée placée sous le signe de la transmission de la musique et de la promotion de la pratique instrumentale. Des valeurs qui sont au coeur de l’action du Fonds de Dotation nommé en mémoire du couple fondateur de la Maison DESEVEDAVY PIANOS qui célèbre cette année ses 80 ans d’existence.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000