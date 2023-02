Musique de chambre OPPB : Camara Pop Théâtre Saint Louis, 12 mars 2023, Pau .

Musique de chambre OPPB : Camara Pop

Rue Saint Louis Théâtre Saint Louis Pau Pyrenees-Atlantiques Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

2023-03-12 15:30:00 – 2023-03-12

8 8 EUR Album musical “Camara pop” – Violon / Guitare / Violoncelle

Le survol de pégase – Escales – Changing

Everything – Persécution et fugue – Le signe

Aroma Bom – Groovement perpétuel – Bebê

Sol – Uk egarage – Travesuras – Decantaciones

Sébastien Surel violon

Tomás Gubitsch guitare

Vincent Ségal violoncelle

C’est en 2014 que voit le jour un nouveau trio parfaitement inclassable, « Surel, Segal & Gubitsch ». Une rencontre apparemment improbable. Trois personnalités et trois voix – aussi singulières que peuvent l’être celle du violon de Sébastien, celle du violoncelle de Vincent et de la guitare éclectique de Tomás – réunies autant par leurs multiples territoires musicaux communs que par leurs différences et spécificités. Leur répertoire, essentiellement leurs propres compositions, laisse également une place à des versions de pièces, entre autres, de Thelonious Monk, d’Hermeto Pascoal (…)

