Musique de Chambre : Mozart – Porté Par Les Flots Salle Colonne Paris, 10 décembre 2023 16:00, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

Tarif Plein : 25€

Tarif Réduit : 10€ (Voir Conditions)

Assistez à la promesse d’un concert qui unira les légendes du passé des plus connus aux oubliés !

DESCRIPTION

Avant de nous étourdir dans les festivités de fin d’année, prenons une pause rafraichissante avec les vents de l’Orchestre Colonne, pour un concert à la fois éclectique et réjouissant. S’y mêleront le plaisir de retrouver les merveilleux airs de la Flûte Enchantée (dans une très belle transcription due à Takénori Némoto), l’amusement d’entendre les musiciens se transformer en narrateurs des poèmes de Rhoda Levine (pour l’Opus Number Zoo de Luciano Berio), et la chance de (re-)découvrir deux remarquables compositrices : l’américaine Amy Beach et la française Hedwige Chrétien, célèbres en leur temps, puis un peu oubliées.

La célébrité de Amy Beach tient à ses remarquables talents de pianiste (elle débuta sa carrière en jouant, à 17 ans, un concerto de Ignaz Moscheles en compagnie de l’Orchestre Symphonique de Boston), et au fait qu’elle fut la 1ère femme américaine à composer une symphonie (en 1897). Son catalogue pianistique est naturellement assez fourni, mais sa musique de chambre – dont cette élégiaque Pastorale – est tout aussi attrayante.

Le Quintette de Hedwige Chrétien, née en 1859 (soit 8 ans avant Amy Beach), délivre un charme et une sûreté d’écriture comparables aux œuvres de sa consœur américaine. De sa brillante élève au Conservatoire de Paris, Théodore Dubois se plaisait à dire : « Hedwige Chrétien est une musicienne parfaite ».

Il est temps de dissiper l’oubli qui entoure ces deux compositrices, et de se laisser envoûter par l’élégance raffinée de leur musique.

PROGRAMME

MOZART Divertimento en ré K136



MOZART (Arr. NEMOTO) Suite « Flûte enchantée »



BERIO Opus number Zoo

BEACH Pastorale

CHRÉTIEN Quintette

Durée : 1h15 (avec entracte)

DISTRIBUTION

Solistes de l’Orchestre Colonne · Quintette à vents

Salle Colonne 94 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

Contact : https://www.orchestrecolonne.fr/agenda/saison-2023-24/musique-de-chambre/mozart-porte-par-les-vents/ https://orchestrecolonne.mapado.com/event/210596-concert-de-musique-de-chambre-mozart-porte-par-les-vents

oc