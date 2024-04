Musique de chambre Place du 6ème R.P.I. Ma Mont-de-Marsan, vendredi 12 avril 2024.

Plongez dans l’univers de la musique de chambre à travers un ensemble de guitares, un quatuor de saxophones, un quatuor de cuivres, un trio (violon, flûte traversière et guitare) et un duo (flûte traversière et guitare).

Tout public, réservation conseillée. .

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

Place du 6ème R.P.I. Ma Médiathèque Philippe Labeyrie

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

