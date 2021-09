Nantes Médiathèque Est Floresca Guépin Loire-Atlantique, Nantes Musique de chambre Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Musique de chambre Médiathèque Est Floresca Guépin, 5 décembre 2021, Nantes. 2021-12-05

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Tout public Par le Conservatoire de Nantes Détendez vos oreilles avec un concert en acoustique. Médiathèque Est Floresca Guépin adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300 Doulon – Bottière 02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Est Floresca Guépin Adresse 15 Rue de la Haluchère Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes