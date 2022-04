Musique de chambre (Bach, Biber, Bartok, Kodaly) par Elsa Grether et Ophélie Gaillard, 13 août 2022, .

Musique de chambre (Bach, Biber, Bartok, Kodaly) par Elsa Grether et Ophélie Gaillard

2022-08-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-13 22:30:00 22:30:00

Musique de chambre (Bach, Biber, Bartok, Kodaly) par Elsa Grether, violon et Ophélie Gaillard, violoncelle.

“Des racines au ciel, JS Bach et les folklores hongrois et séfarades ».

Par Elsa Grether, violon et Ophélie Gaillard, violoncelle.

De l’intemporelle plénitude des Suites de Jean-Sébastien Bach (1720-23) pour violoncelle à la lumineuse sérénité de la Passacaille d’Heinrich Ignaz Franz Biber (composée vers 1678 et qui fait partie du cycle des Sonates du Rosaire) – oeuvres empreintes de spiritualité – ce programme met en miroir Bach et l’inspiration du folklore,

hongrois (Bartok, Kodaly) ou séférade (Hersant).

