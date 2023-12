Musique de chambre avec les élèves du conservatoire Mozart Bibliothèque Forney Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Musique de chambre avec les élèves du conservatoire Mozart Bibliothèque Forney Paris, 7 février 2024 18:30, Paris

de 18h30 à 19h30

.Tout public. gratuit

un concert du Conservatoire Mozart dans le magnifique cadre de l’Hôtel de Sens-Bibliothèque Forney concert avec les classes de musique de chambre de Frédéric Lainé et François Charruyer et la classe de harpe d’Audrey Perrin. entrée libre dans la limite des places disponibles Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

