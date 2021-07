Sainte-Jalle Sainte-Jalle Drôme, Sainte-Jalle Musique de Chambre aux Baronnies Sainte-Jalle Sainte-Jalle Catégories d’évènement: Drôme

Sainte-Jalle

Musique de Chambre aux Baronnies Sainte-Jalle, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Sainte-Jalle. Musique de Chambre aux Baronnies 2021-07-28 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-28 22:00:00 22:00:00

Sainte-Jalle Drôme EUR Beethoven, Chostakovitch, Lalo, Schumann. Sylvie Jacquemin, piano, et Armin Riffel, violoncelle. +33 4 75 27 44 28 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Sainte-Jalle Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Jalle Adresse Ville Sainte-Jalle lieuville 44.3461#5.28581