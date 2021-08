Musique de chambre au salon de musique du château Bardins Cadaujac, 14 octobre 2021, Cadaujac.

Musique de chambre au salon de musique du château Bardins 2021-10-14 20:00:00 – 2021-10-14

Cadaujac 33140 Cadaujac

10 EUR Une invitation à déguster, dans un salon empreint de liberté, l’entrelacement de la musique et des mots.

Mathilde Maumont, comédienne, et Jean Philippe Guillo, pianiste, proposent un florilège des œuvres de ces deux artistes qui ont bousculé les codes de la composition et de l’écriture. A l’avant garde littéraire et musicale de la Belle Epoque, ils sont maintenant devenus des classiques.

Au programme :

– Textes de Colette issus des recueils “La Femme Cachée” et “Les Vrilles de la Vigne”

– Œuvres de Claude Debussy : Minstrels, Pagodes, Terrasse des audiences du clair de lune, Clair de lune, Ce qu’a vu le vent d’ouest, Soirée dans Grenade

Dégustation du Château Bardins après le concert

