MUSIQUE DE CHAMBRE AU BURGHOF – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach, 30 novembre 2022, Forbach. MUSIQUE DE CHAMBRE AU BURGHOF – FESTIVAL DE L’AVENT

Moselle Pour ce concert d’ouverture de la saison 2020-2021, les musiciens de la radio sarroise interprètent trois quintettes avec contrebasse. Boudée des formations de chambre habituelles, la contrebasse apporte une rondeur et élargit l’ambitus du quatuor à cordes.

RDV 20h sur réservation. +33 3 87 84 55 66 Centre de Congrès du Burghof 15 Rue du Parc Forbach

