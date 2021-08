Musique : De Beren Gieren + Michel Portal MP85 Le Havre, 1 mars 2022, Le Havre.

Musique : De Beren Gieren + Michel Portal MP85 2022-03-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-01 Place Niemeyer Le Volcan

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Le bel âge

Y a-t-il plus belle manière de fêter ses quatre-vingt-cinq ans que de monter sur scène entouré d’un quintet de haut vol ? Michel Portal, clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante, infatigable défricheur de sonorités, réunit un groupe intergénérationnel de musiciens européens d’exception. Le pianiste serbe Bojan Z, fidèle compagnon, fait notamment partie du casting de la nouvelle aventure musicale de ce jazzman français incontournable.

Less Is Endless

Un peu plus de dix ans après sa création, le trio flamand De Beren Gieren (Les Ours Vautours), est aujourd’hui une des formations incontournables de la nouvelle scène jazz européenne. Leur dernier album, “Less Is Endless” poursuit le voyage dans une musique à la fois minimale et lumineuse, aux accents délicats et élégants, de ce trio piano-basse-batterie qui hypnotise la planète jazz.

Durée : 2h30 (avec entracte)

Tarif : 33€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/de-beren-gieren-michel-portal-mp85

