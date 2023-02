[Musique & danse] Soirée celtique, 18 mars 2023, Petit-Caux Petit-Caux.

[Musique & danse] Soirée celtique

Salle Scène en Mer Petit-Caux Seine-Maritime

2023-03-18 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-18

Petit-Caux

Seine-Maritime

Petit-Caux

La commune de Petit-Caux vous invite à une soirée exceptionnelle, festive et conviviale autour de la

culture celte. Au programme, 3 groupes de musique s’enchaineront pour vous faire voyager de la

Bretagne à l’Ecosse, en passant par l’Irlande.

Venez profiter d’une soirée à la sonorité traditionnelle des Cornemuses, guimbardes, violons,

mandolines, percussions… et dénouer vos jambes sur la piste avec les danses folkloriques.

Pour vous désaltérer et restaurer tout en restant dans l’ambiance, une buvette et des foodtrucks

seront sur place.

Le groupe Celtik en Caux : (18h00 et 21h45)

Le groupe caux-marin Celtik en Caux vous invite à un moment festif et interactif Breton et Ecossais

La première partie contera, avec instruments et chants traditionnels, le destin de personnages

historiques écossais (18h00)

La deuxième partie sera Bretonne avec des sonneurs et danseurs qui feront des initiations danses et

des déambulations musicales avec le public (21h45)

Le groupe Ormuz (20h00)

Comme des aventurières ayant fait fortune, les chansons d’Ormuz ont parcouru les côtes de

l’Atlantique Nord. Parties de France en quête de Nouveau Monde, elles se sont mêlées, au fil des

voyages, aux réels d’Irlande et aux irrésistibles battements de pieds des québécois. Elles nous

reviennent aujourd’hui, portées par la voix de ces six musiciens-chanteurs. Les complaintes de Haute – Bretagne et les chants des baleiniers de Normandie côtoient alors les sets carrés de nos cousins

d’Amérique et les scottishs du Centre France. Le violon, la flûte et l’accordéon se mêlent à la

puissance vocale pour créer une énergie commune, héritée autant du Folk Américain que des

musiciens

Le groupe Lemonfly (23h30)

Lemonfly est un groupe de rock celtique originaire de Dijon en Bourgogne. Il a été créé un soir

d’automne 2009, sur quelques notes d’accordéon, de flûte et de piano…

Aujourd’hui composé d’instruments aussi bien rock que traditionnels, le groupe se produit aux

quatre coins du pays (et plus !), afin de faire découvrir au public son univers festif.

Le tout à travers des compositions originales et des reprises de chansons et d’airs traditionnels de

Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs…

https://mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr/billets

dernière mise à jour : 2023-02-07 par