Musique, danse et théâtre – Festenal de la Musa Verrières Verrières Catégorie d’évènement: Verrières

Musique, danse et théâtre – Festenal de la Musa Verrières, 28 juillet 2022, Verrières. Musique, danse et théâtre – Festenal de la Musa Verrières

2022-07-28 – 2022-07-28

Verrières Aveyron EUR Verrières Vira Solelh : Chansons et musiques traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs

Molière d’Òc d’après Monsieur de Pourceaugnac : LA RAMPE Teatre Interegional

Occitan n’a pas attendu l’événement Molière 2022 pour proposer une autre vision de

l’oeuvre de Molière avec son adaptation de Monsieur de Pourceaugnac. Interprétée par

quatre acteurs qui jouent 16 personnages, voilà un double tour de force pour un résultat

proprement jubilatoire !

Le prompteur permet de suivre en français sans rien perdre du spectacle. De la musique au théâtre en passant par la danse, tous les moyens sont bon pour découvrir l’occitan ! +33 6 22 47 80 55 Vira Solelh : Chansons et musiques traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs

Molière d’Òc d’après Monsieur de Pourceaugnac : LA RAMPE Teatre Interegional

Occitan n’a pas attendu l’événement Molière 2022 pour proposer une autre vision de

l’oeuvre de Molière avec son adaptation de Monsieur de Pourceaugnac. Interprétée par

quatre acteurs qui jouent 16 personnages, voilà un double tour de force pour un résultat

proprement jubilatoire !

Le prompteur permet de suivre en français sans rien perdre du spectacle. OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

Verrières

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Verrières Autres Lieu Verrières Adresse Ville Verrières lieuville Verrières

Verrières Verrières https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verrieres/

Musique, danse et théâtre – Festenal de la Musa Verrières 2022-07-28 was last modified: by Musique, danse et théâtre – Festenal de la Musa Verrières Verrières 28 juillet 2022

Verrières