Musique dans les quartiers Le Passage Concarneau, samedi 13 avril 2024.

Événement trimestriel de l’École de Musique de Concarneau, le 2e des 3 concerts Musique dans les Quartiers de cette année scolaire.

Les musiciens de l’École présentent un programme d’une grande diversité de style musicaux et de formules instrumentales ou vocales piano seul et quatre mains, ensemble de violons, trios et quatuors de violoncelles, ensembles de flûtes, guitare.

Entrée libre et gratuite .

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Le Passage Eglise Sainte Anne

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

