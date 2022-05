Musique cristaliste – samedi 23 juillet 2022, 23 juillet 2022, .

Musique cristaliste – samedi 23 juillet 2022

2022-07-23 – 2022-07-23

SAISON CULTURELLE 2022 DU PRIEURE DE MARAST Le samedi 23 juillet à 20h30, venez voir Michel DENEUVE, cristaliste. Invitation Au Voyage. nL’Art du Cristal nous emmène, de par la pureté de ses sonorités, dans un univers ou passé, présent et futur sont liés dans le temps et fusionnent avec le voyage des cultures. La musique se promènera donc entre l’ancien et le futur tout en voyageant d’une culture à l’autre. Programme : Michel Deneuve nous offrira d’écouter des œuvres de : Perotin Le Grand, Antonio Vivaldi, George Friedrich Haendel, entre autres et nous aurons le bonheur d’écouter quelques-unes de ses compositions. Tarifs : Billets sont à retirer sur place : • 18 € pour les adultes • 10 € pour les enfants en-dessous de 10 ans

