Musique cosmique de Wallonie-Bruxelles En ligne pour tous les pays du Monde, 24 mars 2021-24 mars 2021, Les Conches.

Musique cosmique de Wallonie-Bruxelles

du mercredi 24 mars au mercredi 31 mars à En ligne pour tous les pays du Monde

Dans le cadre du [Francophonie Cultural Festival de Washington D.C](https://www.francophonie-dc.org/), [Wallonie-Bruxelles International New York](https://www.facebook.com/Wallonie-Bruxelles-International-New-York-2244691909118816) et l’[Ambassade de Belgique aux USA](https://www.facebook.com/BelgiumintheUSA) vous proposent une sélection de trois concerts bien de chez nous : David Numwami, Under The Reefs Orchestra et YellowStraps. David Numwami, musicien, compositeur, DJ, producteur, est devenu une figure incontournable de l’underground bruxellois et parisien, ayant déjà collaboré avec Nicolas Godin (Air), Flavien Berger ou encore Charlotte Gainsbourg. Il crée une pop merveilleuse et intimiste, faite de chœurs d’anges, de guitares subtiles, de pianos venus d’un autre monde, sur des textes drôles et pourtant mélancoliques. Under The Reefs Orchestra est un power trio instrumental évoluant aux frontières du jazz et du rock alternatif, dans des riffs obsessionnels et des sonorités envoûtantes. D’une grande liberté stylistique, la musique d’Under The Reefs Orchestra épouse des structures mélodiques familières et invite l’auditeur dans un paysage hanté et unique. YellowStraps c’est l’histoire de deux frères, Yvan et Alban Murenzi, nés sous les mêmes étoiles, celle de la musique jazz, de la soul et du hip-hop. Le duo originaire de la commune de Braine-l’Alleud en Belgique nous sert un cocktail low-tempo, groovy, doux et langoureux. En 2020, ils ont continué leur ascension de la scène neo soul avec la sortie de deux albums, Goldress et Yellockdown Project. Inscription gratuite jusqu’au 30 mars sur [Evenbrite](https://www.eventbrite.com/e/cosmic-music-from-wallonia-brussels-tickets-143176772581). Plus d’informations sur le festival [[https://www.francophonie-dc.org](https://www.francophonie-dc.org)](https://www.francophonie-dc.org)

Du 24 au 31 mars, détendez-vous au son de trois groupes/artistes de Wallonie-Bruxelles : David Numwami, Under The Reefs Orchestra et YellowStraps.

En ligne pour tous les pays du Monde En ligne_tous les pays du Monde. Les Conches



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T06:00:00 2021-03-24T23:59:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:59:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:59:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:59:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T23:59:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T23:59:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T23:59:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T06:00:00