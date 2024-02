MUSIQUE CONTREPOINT, CHANSONS MIJOTÉES // LA VOIX DE GARAGE La Voix de Garage Olivet, vendredi 23 février 2024.

La Voix de Garage organise une soirée musique !

Par Anne Pia et Françoise Tettamanti, compagnie Les Abeilles Aussi

Deux femmes, deux voix, du jeu, un piano et une belle énergie pour des compositions originales. Après la Parenthèse », leur premier spectacle, et un premier album du même nom, Anne et Françoise composent leur nouveau répertoire.

On y retrouve une écriture personnelle sur les thématiques infinies de l’humain, ses forces, ses failles et ses contradictions, entre puissance et délicatesse, entre rires er larmes.

INFOS PRATIQUE

· Sans réservation

· A partir de 20h30 .

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

La Voix de Garage 4 Rue Principale

Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire

