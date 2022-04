Musique : Concert par la compagnie Divague Musée départemental Stéphane Mallarmé, 14 mai 2022 19:00, Vulaines-sur-Seine.

La Compagnie Divague invite petits et grands à découvrir l’exposition « Mallarmé pour petits et grands » en chansons !

La Compagnie Divague, cofondée et menée par la soprano Clémentine Decouture, invite petits et grands à découvrir l’exposition Mallarmé en chansons.

La Compagnie interprétera des extraits de son disque poétique _Okiyo_ (« Réveille-toi ») ainsi qu’une sélection d’œuvres des grands compositeurs contemporains de Mallarmé, parmi lesquels Claude Debussy et Maurice Ravel.

Le musée Stéphane Mallarmé restitue le charme de sa maison de villégiature à travers les meubles, les objets familiers et la bibliothèque du poète et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs.

Free entry Saturday 14 May, 19:00

The Stéphane Mallarmé Museum restores the charm of his holiday home through furniture, familiar objects and the poet’s library and the works of his friends painters and sculptors.

La Compagnie Divague, cofundada y dirigida por la soprano Clémentine Decouture, invita a pequeños y mayores a descubrir la exposición Mallarmé en canciones.

La Compañía interpretará extractos de su disco poético Okiyo («Despierta») así como una selección de obras de los grandes compositores contemporáneos de Mallarmé, entre los cuales Claude Debussy y Maurice Ravel.

Próximos horarios en www.musee-mallarme.fr

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine 77870 Vulaines-sur-Seine Île-de-France