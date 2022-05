Musique : Concert par la compagnie Divague Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Musée départemental Stéphane Mallarmé, le samedi 14 mai à 19:00

La Compagnie Divague, cofondée et menée par la soprano Clémentine Decouture, invite petits et grands à découvrir l’exposition Mallarmé en chansons. La Compagnie interprétera des extraits de son disque poétique _Okiyo_ (« Réveille-toi ») ainsi qu’une sélection d’œuvres des grands compositeurs contemporains de Mallarmé, parmi lesquels Claude Debussy et Maurice Ravel. Horaires à venir sur [www.musee-mallarme.fr](http://www.musee-mallarme.fr)

Entrée libre

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

