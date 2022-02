Musique : concert et exposition Liomer Liomer Catégories d’évènement: Liomer

Somme

Musique : concert et exposition Liomer, 12 juin 2022, Liomer. Musique : concert et exposition Liomer

2022-06-12 – 2022-06-12

Liomer Somme Liomer Somme Pour fêter les 20 ans d’existence de l’association, les choristes du Forestel présentent un concert qui

parcourt le riche répertoire interprété pendant toutes ces années. Une exposition retracera les temps forts de la vie du Forestel. L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ Pour fêter les 20 ans d’existence de l’association, les choristes du Forestel présentent un concert qui

parcourt le riche répertoire interprété pendant toutes ces années. Une exposition retracera les temps forts de la vie du Forestel. L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ +33 6 71 70 21 22 Pour fêter les 20 ans d’existence de l’association, les choristes du Forestel présentent un concert qui

parcourt le riche répertoire interprété pendant toutes ces années. Une exposition retracera les temps forts de la vie du Forestel. L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ Le Forestel

Liomer

dernière mise à jour : 2022-02-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – CC2SO

Détails Catégories d’évènement: Liomer, Somme Autres Lieu Liomer Adresse Ville Liomer lieuville Liomer Departement Somme

Liomer Liomer Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liomer/

Musique : concert et exposition Liomer 2022-06-12 was last modified: by Musique : concert et exposition Liomer Liomer 12 juin 2022 Liomer Somme

Liomer Somme