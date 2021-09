Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Musique classique Vivaldi Piazzolla Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Musique classique Vivaldi Piazzolla Chamonix-Mont-Blanc, 5 novembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Musique classique Vivaldi Piazzolla 2021-11-05 – 2021-11-05 20:30:00 20:30:00 Centre des Congrès le Majestic 241 all du Majestic

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR Saisons : d’un rivage à l’autre – Marianne Piketty – Le concert idéal. Le Concert idéal est une formation composée de jeunes et brillants musiciens, sous la conduite de la célèbre violoniste Marianne Piketty, ancienne élève de Yehudi Menuhin. dernière mise à jour : 2021-08-08 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Centre des Congrès le Majestic 241 all du Majestic Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92254#6.86652