Organisé par l'association Moge. Nathalie Blin, au violoncelle, professeure titulaire au conservatoire de Laval et Éric Blin, à l'accordéon classique, compositeur, forment ce duo unique. Au programme : Dvorák, Vivaldi, Massenet, Borodine, Schubert. Entrée libre, participation aux frais souhaitée. Les membres de l'ensemble Improvisation se sont produits régulièrement en concert avec des orchestres symphoniques, la plupart du temps en jumelage avec des chœurs, laïques, apportant sa couleur particulière spirituelle et citoyenne à la musique. Il s'intègre très naturellement et simplement dans tous les projets artistiques. Depuis la naissance de l'ensemble Improvisation, formation à géométrie variable voulue réduite, incluant l'accordéon, plus de 100 000 personnes sont venues les applaudir à travers la France, l'Europe et l'Amérique du Nord, avec toujours de l'émerveillement.

