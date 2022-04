Musique classique : Orchestre Victor Hugo Montbéliard, 12 mai 2022, Montbéliard.

Musique classique : Orchestre Victor Hugo Théâtre MA Scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard

2022-05-12 20:00:00 – 2022-05-12 21:30:00 Théâtre MA Scène nationale Rue de l’École Française

Montbéliard Doubs

11 EUR La vie n’est pas un long fleuve tranquille !

Dans l’ouverture de Genoneva, Schumann annonce bien les luttes de Geneviève de Brabant, tandis que le Rhénane évoque les épisodes d’une vie au bord du Rhin, tantôt calme, tantôt houleuse.

A l’image d’une rivière sortant de son lit, les 4 pièces pour clarinette composées par Berg et orchestrées par Rotter refusent la linéarité, qu’elle soit rythmique ou mélodique. Bartok, fasciné par la vie qu’il découvre dans les campagnes, compose sa Rhapsodie pour violon en s’inspirant des chants, des danses et des modes de jeu qu’il y découvre.

Une soirée aux couleurs de la vie, qui comme l’eau, peut être calme ou agitée, suivre son cours ou se révolter, menée par le célèbre pianistre et chef français Jean-François Heisser, complice de l’Orchestre depuis ses tout débuts.

PROGRAMME

Robert Schumann: Genoveva, ouverture

Alban Berg: 4 pièces pour une clarinette, orchestration de Jorge Rotter

Béla Bartok: Rhapsodie pour violon n°1

Robert Schumann: Symphonie n°3, Rhénane

billetterie@mascene.eu +33 3 81 91 37 11 https://mascenenationale.eu/evenement/orchestre-victor-hugo-franche-comte-15

Théâtre MA Scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard

