**Luigi Boccherini (1743-1805)** Nuit de garde à Madrid **Jean-Philippe Rameau (1683-1764)** La Poule **Heinrich Biber (1644-1704)** Le Bestiaire **Camille Saint-Saëns (1835-1921)** Le Carnaval des Animaux Version cordes de Gilles Colliard Le Carnaval des Animaux est une plaisanterie musicale commise par Saint-Saëns en 1866 ! Lion, Poules et Coq, Hemiones, Tortues, Eléphant, Kangourous, Aquarium, Personnage à longues oreilles, Fossiles, ou encore… Pianistes ! C’est à la visite d’un très grand zoo musical que Saint-Saëns nous invite. Pendant de nombreuses années après la première interprétation publique, seul « le Cygne » sera autorisé par le compositeur, comme s’il craignait de se forger une image en contradiction avec le reste de sa carrière. Il faut dire que Camille Saint-Saëns est considéré comme un compositeur « sérieux ». Enfant prodige qui donne son premier concert à l’âge de onze ans, il n’aura guère de mal à faire reconnaître ses talents de pianiste, d’organiste ou de compositeur, recevant entre autres, de chaleureuses félicitations de la Reine Victoria. Sa vie personnelle est marquée par les deuils et la douleur, mais étrangement, sa musique ne s’en ressent pas. Cette pièce s’inscrit dans la longue tradition de la musique dite « représentative ». Avec les sonorités des instruments, grâce aux couleurs sonores et au jeu des tonalités, les compositeurs peuvent nous raconter des histoires ou faire des portraits. **Plein tarif : 26 €** **Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 21 €** Carte Toulouse Cultures, Carte Sourire, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, étudiants, groupe (10 personnes et plus), comités d’entreprises **Tarif : 5 €** pour les moins de 26 ans, sur justificatif. **Places numérotées**

