MUSIQUE CLASSIQUE : ILLUMINATIONS Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

MUSIQUE CLASSIQUE : ILLUMINATIONS Sète, 10 mai 2022, Sète. MUSIQUE CLASSIQUE : ILLUMINATIONS Sète

2022-05-10 – 2022-05-10

Sète Hérault Benjamin Britten – Wolfgang Amadeus Mozart – Quatuor Béla – Julia Wischniewski

Noémi Boutin étant souffrante, le TMS vous propose de retrouver le Quatuor Béla accompagné de la soprane Julia Wischniewski pour un nouveau programme : Illuminations. +33 4 67 74 02 02 Benjamin Britten – Wolfgang Amadeus Mozart – Quatuor Béla – Julia Wischniewski

Noémi Boutin étant souffrante, le TMS vous propose de retrouver le Quatuor Béla accompagné de la soprane Julia Wischniewski pour un nouveau programme : Illuminations. Sète

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Sète Adresse Ville Sète lieuville Sète Departement Hérault

Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

MUSIQUE CLASSIQUE : ILLUMINATIONS Sète 2022-05-10 was last modified: by MUSIQUE CLASSIQUE : ILLUMINATIONS Sète Sète 10 mai 2022 Hérault Sète

Sète Hérault