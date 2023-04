Musique Classique de l’Inde du Nord (Dhrupad) Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Musique Classique de l’Inde du Nord (Dhrupad) Théâtre Mandapa, 7 avril 2023, Paris. Le vendredi 07 avril 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Écouter un concert de musique Dhrupad, c’est plonger dans une musique très ancienne de l’Inde. C’est entrer dans une forme d’introspection, à mesure que les sons lentement s’étirent et donnent du sens à la grande improvisation structurée qu’est la performance du concert Dhrupad… Le jeu de Pt. Pushpraj KOSHTI, virtuose, raffiné et d’une absolue maîtrise, reflète cette rigueur observée pendant tant d’années, sur ses deux instruments de prédilection, le Sitar et le Surbahar. Écouter un concert de musique Dhrupad, c’est plonger dans une musique très ancienne de l’Inde. C’est entrer dans une forme d’introspection, à mesure que les sons lentement s’étirent et donnent du sens à la grande improvisation structurée qu’est la performance du concert Dhrupad. Avec une grande délicatesse, Pt. Pushpraj KOSHTI, tel un sculpteur de son, rend sur son instrument, tout en nuances et en subtilité, le caractère unique des Ragas indiens, comme s’il leurs insufflait vie. Lorsque le temps du dialogue arrive et que le Surbahar est rejoint par la percussion Pakhawaj, on goûte alors au délice des jeux de question-réponse entre les deux artistes : variations rythmiques et instants complices. Pt. Pushpraj Koshti donnera également une masterclass le samedi 15 avril (9h-12h / 14h-17h) Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/musique-classique-de-linde-du-nord-dhrupad 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/musique-classique-de-linde-du-nord-dhrupad

Théâtre Mandapa Musique Classique de l'Inde du Nord

