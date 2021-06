Sofia House Museum 'Pancho Vladigerov' Sofia Musique classique Concert | Pancho Vladigerov Oeuvres composées House Museum ‘Pancho Vladigerov’ Sofia Catégorie d’évènement: Sofia

House Museum ‘Pancho Vladigerov’, le samedi 3 juillet à 19:30

### **Musée de la maison Pancho Vladigerov** Est très heureux de vous inviter à un concert de musique de chambre avec des œuvres rares de l’un des plus célèbres compositeurs bulgares, Pancho Vladigerov, dont trois sont transcrits par l’auteur. Interprètes : **Milena Vuleva, violon** | **Mariya-Elena Sredeva, piano** Programme : * _Quatre danses symphoniques roumaines, opus 38_ * _Deux croquis symphoniques roumains, opus 39_ * _Horo Staccato_ * _Shimmy de concert pour violon et piano_

Le port d’un masque est obligatoire. Capacité de 50 % de la salle (20 personnes). Mesures de distanciation sociale de 2 mètres ou 1 mètre en place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T21:00:00

