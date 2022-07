MUSIQUE – CLASSIC METZ’IVAL Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle Le Strasbourg Brass Quintet est un ensemble de musique de chambre incontournable du paysage musical du Grand Est, salué par la presse pour avoir réussi à imposer son identité grâce à l’énergie, la finesse d’expression et l’émotion qui émanent de ses interprétations. Invité de la 6ème édition du Classic Metz’ival, il propose un programme réunissant les « pierres angulaires » du répertoire pour quintette de cuivres. Metz

