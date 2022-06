Musique & Ciné Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: 45230

Châtillon-Coligny 45230 Concert à 19h30 avec les Oreilles en pointe, musique folk, rock, blues & DJ Set, buvette & restauration sur place. 23h, cinéma : « Antoinette dans les Cévennes ». Au stade Henri Leverne (derrière la mairie). Concert & ciné mairie@chatillon-coligny.fr +33 2 38 92 50 11 Concert à 19h30 avec les Oreilles en pointe, musique folk, rock, blues & DJ Set, buvette & restauration sur place. 23h, cinéma : « Antoinette dans les Cévennes ». Au stade Henri Leverne (derrière la mairie). Mairie

