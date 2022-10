MUSIQUE – CHRISTMAS CHEER ! LA MAGIE DE NOËL / JINGLE BELLES Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

MUSIQUE – CHRISTMAS CHEER ! LA MAGIE DE NOËL / JINGLE BELLES Condette, 16 décembre 2022

2022-12-16 – 2022-12-16 1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais Condette Chanter Noël est une tradition qui perdure dans la culture anglo-saxonne. D’Elvis Presley à Franck Sinatra mais aussi Mariah Carey ou encore Diana Krall, les chanteurs britanniques et américains produisent chaque année des albums de Noël dont les sonorités retentissent sur les radios et shows télévisés. C’est un spectacle parfait pour toute la famille en ces fêtes de fin d’année ! Du pôle Nord pour découvrir l’histoire de Rudolph au nez rouge, en passant dans le traineau du Père Noël, pour souhaiter Mele Kalikimaka (Joyeux Noël !) à Hawaii, et surtout de comprendre que le meilleur cadeau de Noël c’est d’être ensemble. C’est un spectacle interactif et bilingue pour les petits (et grands !). Les enfants seront invités à chanter, danser et découvrir Noël avec Les Jingle Belles ! Tout public / 3 à 5 € / Durée : 1h30 / Théâtre Élisabéthain +33 3 21 21 73 65 https://www.chateau-hardelot.fr/ 1 rue de la Source Condette

