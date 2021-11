MUSIQUE CHIENNE Le Mounguy, 20 novembre 2021, Marseille.

MUSIQUE CHIENNE

Le Mounguy, le samedi 20 novembre à 21:00

Si l’on se fie à son pseudonyme, on peut logiquement affirmer que Sarah-Louise Barbett a deux passions dans la vie : la musique et les chiens. Elle a développé depuis quelques années un univers bien à elle fait de bidouillages électroniques, dont le charme attendrissant réside dans le subtil équilibre entre sonorités ou paroles joliment naïves et petits bijoux mélodiques à la production cristalline, pouvant aussi bien évoquer des comptines pour enfants que les morceaux les plus doux et épurés d’Aphex Twin. Après être passée par Un Autre Air, l’édition digitale du Festival le Bon Air, la néo-marseillaise vient faire entendre au Mounguy ses chansons électroniques à la fois naïves et recherchées. [https://www.facebook.com/musiquechienne/](https://www.facebook.com/musiquechienne/) Entrée gratuite, votre pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée.

Entrée libre

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T21:00:00 2021-11-20T01:30:00