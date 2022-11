Musique : chants de Noël Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Musique : chants de Noël Sélestat, 18 décembre 2022, Sélestat. Musique : chants de Noël

Places Kubler & d’Armes Sélestat Bas-Rhin

2022-12-18 – 2022-12-18 Sélestat

Bas-Rhin La Chorale de l’Association Transmission s’installe place Kubler et place d’Armes pour animer les chalets avec des chants de Noël. Chants de Noël interprétés par la chorale de l’association Transmission Sélestat

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Places Kubler & d'Armes Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Musique : chants de Noël Sélestat 2022-12-18 was last modified: by Musique : chants de Noël Sélestat Sélestat 18 décembre 2022 Bas-Rhin Places Kubler & d'Armes Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin