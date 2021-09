Musique celtique Le bateau, 17 octobre 2021, Versailles.

Musique celtique

Le bateau, le dimanche 17 octobre à 15:00

Olivier Parrot est violon solo de l’orchestre de Dax, membre fondateur du groupe « Les Celt’hickers » et professeur de violon au Conservatoire de Dax et spécialiste de la musique traditionnelle celtique. Au fil des générations, la transmission orale de ces musiques traditionnelles a favorisé l’évolution des mélodies originales. C’est cette diversité et l’appropriation des musiques par les interprètes qui créent la richesse de ce répertoire. Fédérant dès le début de l’année les jeunes instrumentistes à cordes de fin de 1er cycle et début de 2e cycle, Olivier Parrot leur fait découvrir la musique celtique par un travail basé sur l’écoute et la transmission orale d’airs traditionnels irlandais, écossais et bretons. De façon certaine, ils entrainent participants et spectateurs à vivre l’ambiance chaleureuse des « sessions », concerts improvisés propres à ces mélodies populaires celtiques.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Avec Olivier Parrot

Le bateau 1 Rue Georges Bizet, 78000 Versailles Versailles Jussieu Yvelines



2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:30:00