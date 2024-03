Musique céleste – De l’harmonica de verre au theremin Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) Paris, samedi 18 mai 2024.

Musique céleste – De l’harmonica de verre au theremin Des sons inouïs emplissent les espaces du Musée de la musique. Samedi 18 mai, 20h00 Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Des sons inouïs emplissent les espaces du Musée de la musique.

Qu’elles soient vibrations de verre ou ondes électriques, les sonorités des ondes Martenot, de l’harmonica de verre et du theremin exercent aujourd’hui encore une véritable fascination sur les compositeurs, interprètes et auditeurs.

À 20h, 21h, 22h : Thomas BLOCH, harmonica de verre

À 20h, 21h, 22h30 : Kévin PLANTE, ondes Martenot

À 21h, 22hh, 23h : Grégoire BLANC, theremin et Orane DONNADIEU, piano

Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Theremin firme Big Briard – collection Musée de la musique © Jean-Marc Anglès –