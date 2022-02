Musique « Carnet de Voyages » Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence

Musique « Carnet de Voyages » Saint-Marcel-lès-Valence, 9 avril 2022, Saint-Marcel-lès-Valence. Musique « Carnet de Voyages » Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

2022-04-09 – 2022-04-09 Théâtre de Surel Rue de Surel

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme EUR Les Zephyrs, duo chant et piano. Au détour du célèbre poème de Baudelaire « l’invitation au voyage », les Zéphyrs s’embarquent pour des destinations musicales colorées et dépaysantes. contact@larenaissance26.fr +33 4 75 58 87 86 http://www.larenaissance26.fr/ Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Autres Lieu Saint-Marcel-lès-Valence Adresse Théâtre de Surel Rue de Surel Ville Saint-Marcel-lès-Valence lieuville Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Departement Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel-les-valence/

Musique « Carnet de Voyages » Saint-Marcel-lès-Valence 2022-04-09 was last modified: by Musique « Carnet de Voyages » Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 9 avril 2022 Drôme Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme