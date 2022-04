Musique bretonne et irlandaise Maison des Minéraux Saint-Hernot Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Hernot

Musique bretonne et irlandaise Maison des Minéraux, 14 mai 2022, Saint-Hernot. Musique bretonne et irlandaise

Maison des Minéraux, le samedi 14 mai à 19:00 Prix libre conscient

Musique bretonne et irlandaise avec Malo Kervern au cistre et Konogan An Habask au uilleann pipes ! Maison des Minéraux Saint hernot – 29160 Crozon Saint-Hernot Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Hernot Autres Lieu Maison des Minéraux Adresse Saint hernot - 29160 Crozon Ville Saint-Hernot lieuville Maison des Minéraux Saint-Hernot Departement Finistère

Maison des Minéraux Saint-Hernot Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hernot/

Musique bretonne et irlandaise Maison des Minéraux 2022-05-14 was last modified: by Musique bretonne et irlandaise Maison des Minéraux Maison des Minéraux 14 mai 2022 Maison des Minéraux Saint-Hernot Saint-Hernot

Saint-Hernot Finistère