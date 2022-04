Musique bretonne avec “Bep Sort” Locmaria-Plouzané, 19 juillet 2022, Locmaria-Plouzané.

Musique bretonne avec “Bep Sort” Plage de Portez Boulevard de l’océan Locmaria-Plouzané

2022-07-19 19:30:00 – 2022-07-19 22:30:00 Plage de Portez Boulevard de l’océan

Locmaria-Plouzané Finistère Locmaria-Plouzané

BEP SORT est un groupe de chants à danser et de musiques traditionnelles bretonnes. Il est né de rencontres dans les salles de répétitions de la région de Brest mêm’ et de Plougastel. BEP SORT affiche son image « hanter breizh – hanter Galleg » par une large diversité d’un répertoire à la fois traditionnel breton et celtique, de la mer et d’un zeste de « variétés ». Ambiance, bonne humeur, danses et chansons du patrimoine seront au menu et chacun entonnera les airs connus avec le même plaisir que les copains du groupe.

+33 2 98 48 40 09

Plage de Portez Boulevard de l’océan Locmaria-Plouzané

