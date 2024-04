MUSIQUE BRESILIENNE AVEC LE TRIO WALLACE NEGAO La Caunette, mercredi 14 août 2024.

MUSIQUE BRESILIENNE AVEC LE TRIO WALLACE NEGAO La Caunette Hérault

Wallace Negão Trio est un groupe musical brésilien qui se distingue par sa passion pour la samba et d’autres rythmes brésiliens tels que l’ijexa, le sambafunk et le forró. Le trio est composé de trois membres talentueux

Wallace Negão Trio est un groupe musical brésilien qui se distingue par sa passion pour la samba et d’autres rythmes brésiliens tels que l’ijexa, le sambafunk et le forró. Le trio est composé de trois membres talentueux

Wallace Negão Chanteur compositeur et joueur de cavaquinho (une petite guitare à 4 cordes typique de la samba).

Joao Teixeira voix et percussions

Chris Monteiro voix et percussions

Leur répertoire est imprégné de l’âme vibrante de la musique brésilienne, et ils mettent une énergie contagieuse dans leurs performances. Si vous aimez la samba et les rythmes ensoleillés, le Wallace Negão Trio est un groupe à découvrir.

Cette soirée est co-organisée par le Café de la Place et L’Ametlier

Pour le concert de musique brésilienne pas de chapeau, mais boissons et repas payants .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 20:30:00

fin : 2024-08-14

Place de la Carambelle

La Caunette 34210 Hérault Occitanie lametlier@lametlier.fr

L’événement MUSIQUE BRESILIENNE AVEC LE TRIO WALLACE NEGAO La Caunette a été mis à jour le 2024-04-03 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC