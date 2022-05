MUSIQUE BRÉSILIENNE À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ILE

2022-05-13 – 2022-05-13 Originaire du Brésil, Bianca nous emporte dans son univers onirique et subtil avec ses compositions

chantées dans sa langue maternelle.

Voix, guitare, percussions et looper.

