En résidence au Conservatoire, les musiciens de l’Ensemble Diderot ont pour vocation de jouer sur instruments d’époque le répertoire des 17ème et 18ème siècles. Avec eux, on file à Berlin sous la cour du roi Frédéric II, pour explorer cette période de transition entre le baroque et le classique.

De 5,50 € à 20 €

Ensemble Diderot L'Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry

