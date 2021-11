Bédée LaCoustiK Bédée, Ille-et-Vilaine Musique Baroque à 2 clavecins LaCoustiK Bédée Catégories d’évènement: Bédée

La Pie Qui Joue vous invite à un voyage à travers l’Europe et la musique baroque. Un programme haut en couleurs, avec deux instruments riches de notes qui se questionnent, se répondent, s’unissent et se poursuivent, dans des oeuvres de Bach, Couperin, Scarlatti…

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:30:00

Lieu LaCoustiK Adresse 5, rue des rosiers bédée Ville Bédée