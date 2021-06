Colombiers-du-Plessis Les jardins des renaudies Colombiers-du-Plessis, Mayenne Musique aux jardins avec l’école de musique du bocage mayennais Les jardins des renaudies Colombiers-du-Plessis Catégories d’évènement: Colombiers-du-Plessis

Mayenne

Musique aux jardins avec l’école de musique du bocage mayennais Les jardins des renaudies, 6 juin 2021-6 juin 2021, Colombiers-du-Plessis. Musique aux jardins avec l’école de musique du bocage mayennais

Les jardins des renaudies, le dimanche 6 juin à 12:00 3€ par personne à partir de 6 ans ; Gratuit pour les moins de 6 ans

Musique aux jardins avec l’école de musique du bocage mayennais Les jardins des renaudies Les Mezerais, Colombiers-du-Plessis, Mayenne, Pays de la Loire Colombiers-du-Plessis Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T12:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colombiers-du-Plessis, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Les jardins des renaudies Adresse Les Mezerais, Colombiers-du-Plessis, Mayenne, Pays de la Loire Ville Colombiers-du-Plessis lieuville Les jardins des renaudies Colombiers-du-Plessis