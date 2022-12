[Musique] Audition des élèves de guitare Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Musique] Audition des élèves de guitare Dieppe, 11 janvier 2023, Dieppe . [Musique] Audition des élèves de guitare Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe Seine-Maritime

2023-01-11 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-11 Dieppe

Seine-Maritime Une audition au conservatoire de Dieppe ? C’est une occasion de découvrir de jeunes talents et de profiter d’un concert ! Une audition au conservatoire de Dieppe ? C’est une occasion de découvrir de jeunes talents et de profiter d’un concert ! +33 2 32 14 44 50 https://www.dieppeconservatoire.frludivine.crd.dieppe@gmail.com/ Dieppe

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe Seine-Maritime Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Musique] Audition des élèves de guitare Dieppe 2023-01-11 was last modified: by [Musique] Audition des élèves de guitare Dieppe Dieppe 11 janvier 2023 Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe Seine-Maritime dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime