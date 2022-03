Musique : aubade folklorique Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dans le cadre de l'opération E Friehjohr fer unseri Sproch – Un printemps pour notre langue. Trois musiciens de l'ensemble musical et folklorique Haut-Koenigsbourg de Sélestat proposeront une aubade alsacienne sur le marché de Pâques. Proposée par Patrick à l'accordéon, Roby au clavier et Hubert à la clarinette.

