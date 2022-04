Musique au musée Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel Catégories d’évènement: Nuit des musées

Musique au musée Musée de Préhistoire de Tautavel, 14 mai 2022 23:30, Tautavel. Nuit des musées Musique au musée Musée de Préhistoire de Tautavel Samedi 14 mai, 21h30, 22h30, 23h30 au fil de la visite du musée

Concerts de 20 minutes trois fois dans la soirée, musique médiévale

L’ensemble Ars Sonivc, composéez de Dana Howe (Guiterne) et Olivier Feraud (Luth) interprètera des oeuvres des XIVème et XVème siècles. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ http://www.450000ans.com as the museum visits Saturday 14 May, 21:30, 22:30, 23:30 El conjunto Ars Sonivc, compuesto por Dana Howe (Guiterne) y Olivier Feraud (Luth) interpretará obras de los siglos XIV y XV.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. durante la visita al museo Sábado 14 mayo, 21:30, 22:30, 23:30 Avenue Léon-Jeéan Grégory, 66720 Tautavel 66720 Tautavel Occitanie

