le samedi 14 mai

L’ensemble Ars Sonivc, composéez de Dana Howe (Guiterne) et Olivier Feraud (Luth) interprètera des oeuvres des XIVème et XVème siècles. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

au fil de la visite du musée

Concerts de 20 minutes trois fois dans la soirée, musique médiévale

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:59:00

